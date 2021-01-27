أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد، إلى صفوف آرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة. وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق ريال مدريد وآرسنال على إعارة اللاعب مارتن أوديجارد، حتى نهاية الموسم". وشارك أوديجارد مع ريال مدريد هذا الموسم، في 9 مباريات فقط في مختلف البطولات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. لاعب ريال مدريد ينضم إلى آرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.