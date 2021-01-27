أيمن يونس يتغزل في أحمد الأحمر احتفالا بـ عيد ميلاده اليوم

وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة تهنئة لـ أحمد الأحمر نجم المنتخب الأول لكرة اليد بمناسبة عيد ميلاده اليوم

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الصورة بتحكي حدوته أحمد الأحمر اللي كان ممكن يكون لاعب كره قدم رائع..لكن كره اليد خطفته علشان يكون اسطوره مصر و نادي الزمالك في الهاند بول ..

وأضاف : "كل سنه وانت طيب يا أحمد يا جميل يا ابن احد اهم لاعبي تاريخ الهاند بول كابتن مصطفي الاحمر.الصحه والخير والتوفيق ليك دايما "

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد. وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

ووقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. وتقام مباراة منتخب مصر أم الدنمارك اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.