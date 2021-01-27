أيمن يونس يتغزل في أحمد الأحمر احتفالا بـ عيد ميلاده اليوم

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الصورة بتحكي حدوته أحمد الأحمر اللي كان ممكن يكون لاعب كره قدم رائع..لكن كره اليد خطفته علشان يكون اسطوره مصر و نادي الزمالك في الهاند بول ..
وأضاف : "كل سنه وانت طيب يا أحمد يا جميل يا ابن احد اهم لاعبي تاريخ الهاند بول كابتن مصطفي الاحمر.الصحه والخير والتوفيق ليك دايما "
يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد. وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.
ووقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. وتقام مباراة منتخب مصر أم الدنمارك اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.
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