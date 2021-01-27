الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

ووفقًا لقناة " "a spor" التركية فإن جالاتا سراي نجح في الحصول على خدمات مصطفى محمد، على سبيل الإعارة، لمدة موسم ونصف.
ومن المتوقع أن يطير مصطفى محمد إلى تركيا، غدًا، الخميس، لاتمام تعاقده مع ناديه الجديد.
وبحسب التقرير فإن نادي الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار مقابل إعارة نجمه للفريق التركي.
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