الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

كشف تقرير صحفي اليوم، الأربعاء، أخر تطورات انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك، إلى الدوري التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لقناة " "a spor" التركية فإن جالاتا سراي نجح في الحصول على خدمات مصطفى محمد، على سبيل الإعارة، لمدة موسم ونصف.

ومن المتوقع أن يطير مصطفى محمد إلى تركيا، غدًا، الخميس، لاتمام تعاقده مع ناديه الجديد.

وبحسب التقرير فإن نادي الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار مقابل إعارة نجمه للفريق التركي.