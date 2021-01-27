رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

وجه الإعلامي حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب السابقـ رجاء خاصًا لـ مسؤولي النادي بشان أيمن حفني نجم الفريق السابق، والذي طالب بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

وأكد حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت" أن أيمن حفني طوال مسيرته الكروية في الزمالك كان للاعب مميز وعلى خلق، ولم يتسبب في أي أزمة على الاطلاق ورحل في هدوء، مشددًا على أن من حقه أن يعود مرة أخرى لصفوف النادي.

وقال حازم إمام إن في حال لم يتعاقد الزمالك مع للاعبين جدد في الميركاتو الشتوي وكان هناك مكان في قائمة الفريق فلابد من عودة اللاعب للفريق مرة أخرى.

وتابع أن أيمن حفني من اللاعبين القلائل الغير محبين لاختلاق أزمات أو حتي الحديث عنها عبر وسائل الإعلام.