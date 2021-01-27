رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

وأكد حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت" أن أيمن حفني طوال مسيرته الكروية في الزمالك كان للاعب مميز وعلى خلق، ولم يتسبب في أي أزمة على الاطلاق ورحل في هدوء، مشددًا على أن من حقه أن يعود مرة أخرى لصفوف النادي.
وقال حازم إمام إن في حال لم يتعاقد الزمالك مع للاعبين جدد في الميركاتو الشتوي وكان هناك مكان في قائمة الفريق فلابد من عودة اللاعب للفريق مرة أخرى.
وتابع أن أيمن حفني من اللاعبين القلائل الغير محبين لاختلاق أزمات أو حتي الحديث عنها عبر وسائل الإعلام.
وصل أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق إلى مقر النادي من أجل الاجتماع بمسؤولي النادي لمناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء .
واستقبل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي اللاعب فور وصوله لمقر النادي للاطمئنان عليه.
وكان أيمن حفني أعلن رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء.
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