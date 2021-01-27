اتحاد الكرة يطلب تنظيم النهائي الأفريقي وبطولة الشباب

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر اقامتها في أندونسيا في العام نفسه ، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.