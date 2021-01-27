الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أسطورته أحمد الأحمر

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد اسطورة كرة اليد أحمد الأحمر، والذي اتم عامه الـ٣٧ اليوم. وكتب الحساب الرسمي للزمالك: "‏يوافق اليوم عيد ميلاد أسطورتنا أحمد الأحمر". وأضاف: "تمنياتنا لك بالاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية، وتحقيق النجاح دائمًا.. كل عام وأنت بخير ".

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