قيد إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة بيراميدز الأفريقية

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن قيد الثنائي، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في القائمة الأفريقية، لفريق الكرة استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وبات من حق إبراهيم حسن المشاركة في المباريات مع بيراميدز محليا وقاريا بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في ١٨ يناير الماضي.
ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره راسينج كلوب أبيدجان من كوت ديفوار في إذا. مباريات دور ال٣٢ الإضافي من البطولة الكونفدرالية حيث تقام مباراة الذهاب في أبيدجان يوم ١٤ فبراير المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.
وسبق لبيرامبدز التأهل لهذا الدور بعد عبور نادي الاتحاد الليبي بالفوز عليه ذهابا وإيابا في الإسكندرية والقاهرة.
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