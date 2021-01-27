نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد المصري يطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بطلب ترشيح للإتحاد الافريقي كاف من أجل إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في الوقت الذي تقدم به إتحاد الكرة بطلب ترشيح لإستضافة بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 20 عاماً والمقرر لها في العام 2023 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب التي تقام في أندونيسيا خلال العام ذاته.

وسبق وأن نظمت مصر خلال العام المنصرم نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والذي جمع بين الأهلي والزمالك يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2020 ونجح المارد الأحمر في الفوز بها بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستكمل إتحاد الكرة باقي الشروط الخاصة بالترشح وفي مقدمتها موافقة الحكومة وذلك بعد موافق الكاف نفسه على الطلب المُقدم.