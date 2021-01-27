نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت 30 يناير ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن.

بينما يتواجد فريف الإسماعيلي في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 8 مباريات.