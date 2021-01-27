نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي ليفربول يقتربان من العودة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن جوردان هيندرسون قائد الفريق وجويل ماتيب في طريقهما للعودة لصفوف الفريق استعدادا لمواجهة توتنهام يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب هيندرسون عن آخر مواجهتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة بينما تمت إراحة ماتيب في مباراة الفريق التي خسرها أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن عاد لتوه من إصابة في العضلة الضامة.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الأربعاء :"تدرب هيندرسون وماتيب مع الفريق أمس بشكل كامل".

وأضاف :"كالمعتاد في مثل هذه الأمور يجب أن نرى كيف يتفاعلون وما يمكنهم فعله اليوم، ولكنهما تدربا بالأمس".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تراجع الفريق من المركز الأول بعد أن فشل في تسجيل أهداف في أربع مباريات متتالية بالدوري.