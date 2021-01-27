مدرب بيراميدز: التعادل مرضي وصبحي وإكرامي كانا على المستوي المطلوب

وأضاف مدرب بيراميدز في تصريحات لـ اذاعة " اون تايم سبورت " أن الفريقين كانا في حالة حذر شديدة خلال المباراة حيث ان بيراميد كان يسعى لتحقيق الفوز إضافة ان الأهلي كان متخوفا من الهزيمة قبل السفر لـ بطولة كأس العالم للاندية.
وتابع أن هناك حاله هجوم وضغط على الفريق سيئه، مشددا ان الفريق يمتلك للاعبين على أعلى مستوى بالاضافة لجهاز فتي جيد وهناك اتجاه لتصحيح كافة الأخطاء خلال الفترة المقبلة.
وأكمل أن هناك من يصور الوضع بشكل سيىء ولكن الفريق في طريقه للعودة لسابق عهده الموسم الماضي
اما عن شريف اكرامي ورمضان صبحي فأكد ان كلا اللاعبان قدما اداء جيد امس امام الاهلي وبذلا قصارى جهدهما امس
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