مفاجأة.. باسم مرسي وحسام حسن ومدافع الاتحاد يقتربون من الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، عن طلبات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "الزمالك في طريقه الى ضم حسام حسن وباسم مرسي ورزق مدافع الاتحاد". وأضاف ميدو أن هذه هي طلبات جايمي باتشيكو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ومن المتوقع، رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى الدوري التركي.

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