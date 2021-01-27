سيبوني امشي.. رسالة مثيرة من مصطفى محمد بشأن احترافه

وجه مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، رسالة مثيرة للجدل بشأن رغبته في خوض تجربة احتراف جديدة خارج الدوري المصري.

وكتب مصطفى محمد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "كل ما يقال عني غير صحيح حتى الآن".

وأضاف مصطفى محمد متعجبًا "لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك".