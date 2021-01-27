خالد الغندور يكشف تفاصيل عودة أيمن حفني للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة أيمن حفني مع مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس النادي. وأكد خالد الغندور، في تصريحات على قناته الرسمية "يوتيوب"، أنه سيتم قيد أيمن حفني داخل صفَوف نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر إضافة إلي المساهمة في علاج ابنته. وأوضح خالد الغندور، أن نادي الزمالك لم يتأخر في مساعده لاعبيه على مدار التاريخ. وتابع خالد الغندور "قيد أيمن حفني في أقل ٢٤ ساعة دليل على وقوف النادي مع أبنائه".

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