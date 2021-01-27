وزير الرياضة يحضر مباراة منتخب مصر مع الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

يشهد فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الدنماركى في ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها ، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخسارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23.

وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثاني المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، بين فرنسا مع المجر، و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

كما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لانسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا.