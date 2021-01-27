حازم إمام يعلق على أداء شريف إكرامي فى مباراة الأهلي وبيراميدز

وأكد حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت اف ام " أن إكرامي قدم أداء رائعا امس امام الاهلي وتعد " مباراة عمره " مشددا ان اداءه كان لافتا للنظر كما انه استحق ان تنتهي المباراة بشباك نظيفه له.
وأضاف حازم امام أن بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي تأخر كثيرا في اجراء التغييرات مما تسبب في خروج المباراة بالتعادل السلبي مشددا أن كلا المدربين كانا خائفين من بعضهما.
وتابع أن الغاء هدف والتر بواليا في مرمى بيراميدز كان قرارا صحيحا 100% خاصة ان بواليا اصطدم بـ اكرامي قبل إحراز الهدف.
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