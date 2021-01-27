نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوبيتيجي يعلن قائمة إشبيلية لموقعة فالنسيا في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي، قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا، المقررة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وغاب عن القائمة، كما كان متوقعا، الأرجنتيني بابو جوميز، الذي وقع مع الفريق الأندلسي، أمس، قادما من أتالانتا الإيطالي.

أما الظهير الأيسر، سرخيو إسكوديرو، والحارس التشيكي، توماس فاكليك، اللذان عادا بالفعل للمران الجماعي، فلا زالا يحتاجان للمزيد من الوقت، قبل العودة للملاعب بعد إصابة طويلة، في حين تم استبعاد الفرنسي جوريس جانون بقرار فني.

وجاءت قائمة إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: بونو، وخابي دياز.

الدفاع: خيسوس نافاس، وأليكس فيدال، وكوندي، وسيرجي جوميز، وركيك، وأكونيا.

الوسط: فيرناندو، ونيمانيا جوديلي، وجوان جوردان، وأوليفر توريس، وفرانكو فاسكيز، وراكيتيتش، وسوسو، وأوكامبوس، وإدريسي.

الهجوم: منير، ودي يونج، والنصيري.