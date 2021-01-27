نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن عودة خيمنيز للمشاركة مع ولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز، إنه اندهش من سرعة تحسن حالة راؤول خيمنيز الذي خضع لجراحة بعد إصابته بكسر في الجمجمة وأبدى ثقته في إمكانية عودة المهاجم المكسيكي قبل انتهاء موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصيب خيمنيز (29 عاماً) بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في نوفمبر الماضي وتلقى علاجاً طويلاً على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

ورداً على إمكانية عودته للعب هذا الموسم أوضح نونو للصحافيين: "نتحلى بإيجابية ونؤمن بحدوث ذلك وتلقينا أخباراً جيدة بشأن تحسن حالته يومياً".

وأضاف: "هذا ليس رأيي فقط بل تفاجأ الجهاز الطبي أيضاً بتحسن حالته في اختبارات الارتجاج".

ورغم أهميته في التشكيلة أكد نونو أن فريقه لا يتعجل عودة خيمنيز للملاعب.

وتابع: "نريد السلامة لراؤول وسنستعيده لأنه لاعب مهم للفريق لكن يجب أن نتحلى بالصبر ونتخذ القرارات الصحيحة ولن نتعجل أو نخاطر".

ويحتل ولفرهامبتون المركز 14 في الدوري برصيد 22 نقطة من 19 مباراة وسيواجه تشيلسي اليوم الأربعاء.