تليفونات بنى سويف يضم مدافع ملوى في القسم الثاني

وسبق لحازم مصطفي اللعب من قبل لنادي بترول أسيوط والمنيا والقيصومة السعودي وناصر الفكرية ونادي ملوي قبل تجربته الجديدة مع تليفونات بني سويف.

محمد يوسف

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