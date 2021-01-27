نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يضع بايرن ميونخ في أزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في مأمن فيما يخص بقاء مدربه الألماني هانز فليك حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية صيف العام بعد القادم 2023.

وقالت صحيفة " سبورت بيلد " أن فليك من الممكن أن يرحل عن البايرن من أجل خلافة يواكيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني وذلك في الصيف القادم.

ومن بين الأسباب التي قد تدفع فليك لمغادرة قلعة أليانز أرينا الرحيل المُنتظر لكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي بنهاية العالم الجاري.