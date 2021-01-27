نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق عن سر فشل محمد صلاح مع البلوز، خلال فترة تواجده مع الفريق اللندني.

وقال أوسكار في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد.

وتابع: "بالنسبة لمحمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

.وأوضح: خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول.