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أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق عن سر فشل محمد صلاح مع البلوز، خلال فترة تواجده مع الفريق اللندني.

وقال أوسكار في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد.

 

وتابع: "بالنسبة لمحمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

 

.وأوضح: خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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