زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تمسك أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بتعديل عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، مطالبا بزيادة القيمة المالية في تعاقده.

تعديل عقد أحمد السيد زيزو في الزمالك

كشف أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لأحد المقربين له، أنه سيواصل الضغط على مسؤولي القلعة البيضاء من أجل تعديل قيمة عقده، حيث يتقاضى الاعب ثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وأوضح زيزو لأحد مقربيه أن قيمة عقده مع الزمالك أقل بكثير من بعض زملائه، رغم حجزه لمقعد أساسي في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض منذ انضمامه.

من جانبه تقدم أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بمذكرة رسمية إلى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، مطالبا بتعديل قيمة عقده في الفترة المقبلة.

وينتظر أن يحسم أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مصير تعديل عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.