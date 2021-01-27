محمد عنتر يكشف سر تعثره مع الزمالك وموقفه من الانضمام لـ الأهلي

أكد محمد عنتر، نجم فريق المصري البورسعيدي، أنه عانى من سوء توفيق شديد خلال فترة انضمامه إلى الزمالك، لافتًا إلى أنه في موسمه الأول مع الفريق شارك كثيرا ولكنه لم يحقق الأداء والنتائج المطلوبة.
وأضاف محمد عنتر، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أن الأمر معه وصل إلى حد "الانتحار" أثناء فترة وجوده في الزمالك وعدم تألقه، موضحًا أنه توجه لـ مرتضى منصور رئيس النادي وقتها، وطالبه بالمشاركة؛ فأخبره مرتضى بأنه لاعب مميز وله دور هام مع الفريق، كما أخبره بأن هناك عروضًا تصل للنادي لضمه ولكن الزمالك رفض.
وتابع أنه كان ملتزمًا طوال فترة انضمامه للزمالك، وكان يحضر المران ويعود للمنزل ليفاجأ بشائعات حوله عبر وسائل الإعلام وأنه أصبح "تريند".
أما عن إمكانية انضمامه إلى الأهلي حال تألق مع المصري، فأكد أنه شرف لأي لاعب الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك، مشددا على أن من لم ينضم لأي منهما لم يلعب كرة في مصر، متعجبًا "من المجنون الذي يرفض الانضمام لـ الأهلي!".
أما عن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وجنش، فقال عنهما إنهما أفضل حراس مرمى في مصر، ومصطفي محمد نجم الزمالك ومحمد شريف نجم الأهلي هما أفضل مهاجمين، إضافة لـ عبدالله السعيد والونش.
وأكمل أن يتمنى التتويج ببطولة مع المصري ليثبت أنه لاعب مميز ويستطيع اللعب تحت ضغط، مؤكدا ندمه على رفض أي عرض وصل إليه من قبل خاصة أنه كان بحاجة إلى اللعب.
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