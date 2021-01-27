تقارير: سيرجيو راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مسيرة سيرجيو راموس مع فريقه ريال مدريد قاربت علي الانتهاء.
وبحسب صحيفة " اس" الاسبانية فإنه لا يوجد أي جديد في مفاوضات نادي ريال مدريد مع سيرجيو راموس حتي اللحظة.
وأشارت الصحيفة إلى أنهم في ريال مدريد يشعرون أن مرحلة سيرجيو راموس قاربت علي الانتهاء مع الفريق.
وينتهي عقد سيرجيو راموس مع اللوس بلانكوس بنهاية الموسم الجاري ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس.
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