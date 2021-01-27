"سموحة 2001" يفوز على المحلة بهدفين نظيفين

فاز فريق"2001" لكرة القدم بنادى سموحة على مضيفه المحلة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب المحلة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدفى سموحة إبراهيم سامى ويحيى إبراهيم ، حيث خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أيمن، يوسف جوده، إبراهيم سامى، حسام محمد، محمد طلعت، إبراهيم رجب، محمد السيد، الصافى عماد، محمد حسين، إسماعيل صبرى، عمر نشأت.

وشارك خلال اللقاء كل من: سعيد هانى، عبد الرحمن أيمن، طارق علاء، عبد الرحمن حمدى، يحيى ياسر.

وقاد فريق سموحه:-

الكابتن محمد فاروق مديرا فنيا ، الكابتن علاء عثمان مدرب عام، الكابتن إسلام طلبه مدربا للحراس ، الكابتن محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، د/ محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د/أحمد سمير مخططا احمال. التدخلي.

