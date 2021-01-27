عبد الله جمعة ينشر صورًا من مرانه في الزمالك

شارك عبد الله جمعة نجم نادى الزمالك جمهوره بصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق عبدالله علي الصورة قائلاً: "أى شخص يجعلك تشعر بالثقة فى نفسك، فأنت مدين له بالكثير".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي الأبيض قرروا، بشكل رسمي، إغلاق ملف رحيل الثنائي المغربي "محمد أوناجم وحميد أحداد"، ليستمر اللاعبان مع القلعة البيضاء لنهاية الموسم الحالي.

وكان هناك اتجاه قوى لرحيل أحد الثنائي المغربي أحداد أو أوناجم للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، لكن استمرار مصطفى محمد وتأجيل رحيله وعدم تلقى أحداد وأوناجم عروضا قوية للرحيل دفع مسئولى الزمالك للتمسك بالثنائي لنهاية الموسم وعدم رحيلهما فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وتلقي أوناجم وأحداد عدة عروض محلية ومغربية، لكن الثنائي تمسك بالاستمرار مع الزمالك أو الانتقال لأحد أندية الخليج.