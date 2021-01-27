مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "معلومة: الچل اللي كان بياخده السولية چلً تعويضي فيه سكريات وأملاح وماغنسيوم وبوتاسيوم وكل العناصر اللي فقدها الجسم نتيجة المجهود".
وأضاف: "أما الچل اللي كان مع مروان فده چل تحفيزي فيه عناصر زي pre workout تحسبا للدفع به فمكنش بياكل شيكولاته، المعلومة من د عبدالرحمن مستشار التغذية بالأهلي".
وتعادل الاهلي امس امام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري.
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