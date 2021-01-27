نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والدنمارك والقناة الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام يوم غداً الخميس مباراة مصر والدنمارك التي تجمع المنتخبان على صالة إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستيضفها مصر خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة مصر والدنمارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُنقل مباراة مصر والدنمارك عبر قناة أون تايم سبورت 3 الناقل الحصري والوحيد للبطولة ويعلق عليها المعلق المصري الكبير خالد خيري.