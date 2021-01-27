نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة في المقال التالي

كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي". وقال مهاجم القلعة البيضاء :"

وأضاف :" خاصة انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ".

أحمد جودة - القاهرة - أثار مصطفي محمد، مهاجم الفريق الِأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل من جديد حول احترافه، حيث نشر رسالة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي سياق متصل، أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي، بخصوص احتراف مصطفى محمد.

وقال إبراهيم في تصريحات لموقع ناديه "رغم محاولات الجانب الفرنسي لفتح باب التفاوض مجددًا، إلا أن الزمالك يُصر على غلق الملف والتمسك بقراره، خاصة في ظل التصريحات السابقة المسيئة للأبيض".

وشدد على أن الزمالك متمسك بموقفه، ولا مجال للتفاوض مع النادي الفرنسي، خاصة وأن ذلك سيتعارض مع قيم النادي العريق، مشيرًا إلى أن كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إيتيان.