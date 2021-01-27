نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يكشف موقف ثنائي ليفربول من مواجهة توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن موقف الثنائي جوردان هيندرسون قائد الفريق وجويل ماتيب من خوض المباراة المقبلة بالدوري ضد توتنهام، المقررة الخميس المقبل.

وغاب هيندرسون عن آخر مواجهتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة بينما تمت إراحة ماتيب في مباراة الفريق التي خسرها أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن عاد لتوه من إصابة في العضلة الضامة.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الأربعاء: "تدرب هيندرسون وماتيب مع الفريق أمس بشكل كامل".

وأضاف: "كالمعتاد في مثل هذه الأمور يجب أن نرى كيف يتفاعلون وما يمكنهم فعله اليوم، ولكنهما تدربا بالأمس".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تراجع الفريق من المركز الأول بعد أن فشل في تسجيل أهداف في 4 مباريات متتالية بالمسابقة.