نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة كريم بنزيما المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم الجزيري، وكيل أعمال النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن النادي الذي يرغب النجم الفرنسي في الانتقال إليه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد، في عام 2022.

وقال الجزيري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "انتقال بنزيما إلى ليون؟ نعم إنه يريد ذلك، ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق. ليون موجود في قلبه".

وتابع: "إنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا".

وأتم: "ليون لديه كل شيء لجذب بنزيما، لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا".