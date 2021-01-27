نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف أوباما – طارق حامد – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر