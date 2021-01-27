اليوم ختام الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد

تختتم اليوم الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة الرياضات الدولية والتي انطلقت يوم الاحد الماضي ولمدة خمسة أيام وذلك بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، بمشاركة (63) متسابقا من مختلف محافظات وولايات السلطنة، وتختتم الدورة تحت رعاية عبدالعزيز بن محمد بن حمود المعمري مدير بلدية بركاء، وتهدف الدورة إلى تأهيل وصقل مهارات الفرسان العمانيين في رياضة التقاط الاوتاد،ويشرف على الدورة مدربون دوليون.

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