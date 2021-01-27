سحب قرعة الدور الثالث لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد والانطلاقة 5 فبراير القادم

بمشاركة 8 أندية

سحبت أمس بمقر الاتحاد العماني لكرة اليد قرعة الدور الثالث لمسابقة درع الوزارة العاشر للموسم الرياضي 2020/2021 بحضور موسي بن خميس البلوشي أمين السر العام للاتحاد العماني لكرة اليد وعثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومحمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وممثلي الأندية المتأهلة الى هذا الدور وهي صلالة والسيب ونادي عمان وقريات ومجيس ومسقط والسويق .

وفي بداية حفل سحب قرعة البطولة رحب موسى البلوشي بالحضور وقدم التهنئة الى الأندية المتأهلة من المرحلة الثانية وهي قريات وصلالة ومجيس والسويق مشيدا بالمستوى الذي قدمه في الدورين الاول والثاني، كما تحدث البلوشي عن اهم التعليمات التي يتم تطبيقها في مباريات الدور الثالث والذي سيكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بالاضافة التعليمات الصادرة من قبل إدارة المجمعات الرياضية والتي يجب على الاندية الالتزام بها في مباريات المرحلة القادمة .

بعد ذلك تم سحب قرعة مباريات الدور الثالث التي ستقام مبارياتها يوم 5 فبراير القادم والتي جاءت على النحو التالي، حيث يلعب صلالة مع السيب في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة ويلتقي نادي عمان مع قريات في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويلتقي السويق مع اهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق، حيث ستلعب مباريات الدور الثالث بنظام خروج المغلوب من مباراة واحد والفرق الفائزة تصعد الى المربع الذهبي الذي سيكون بنظام الذهاب والاياب تقام المباريات يومي 12 و 16 فبراير القادم .

وكانت مباريات الدور الثاني أسفرت عن فوز صلالة على الاتحاد بنتيجة 19/18 وتغلب قريات على العروبة 29 /24 و تفوق مجيس على الشباب 35/30 وفوز السويق على فنجاء 21/18 .