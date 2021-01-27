سحب قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي

بمشاركة قياسية لـ39 ناديا سحبت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي قرعة دور المجموعات للنسخة الأكبر من مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بمشاركة 39 ناديا ورُفع عدد الاندية من 36 إلى 39 مع اعتماد مجموعة إضافية لمنطقة الوسط، وقد أوقعت القرعة ناديي السيب والنصر في مجموعة غرب آسيا، حيث ضمت المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سوريا)، النصر (عمان) و المجموعة الثانية السلط (الأردن)، مركز بلاطة (فلسطين)، الأنصار (لبنان)، المحرق (البحرين) والمجموعة الثالثة: تشرين (سوريا)، السيب (عمان)، الفيصلي (الأردن)، المتأهل من التصفيات (فلسطين/الكويت) وستقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بالمناطق الجغرافية الخمس من دور واحد كما أعلن الاتحاد القاري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتنطلق المنافسات في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو.ويقام ذهاب نصف نهائي الغرب يومي 13 و14 سبتمبر، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين، في حين يقام قبل نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي 10 و11 أغسطس.

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