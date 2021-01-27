تواصل فعاليات السباق التأهيلي الثاني بمضمار سباقات الهجن بالفليج بولاية بركاء

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

تتواصل فعاليات سباق التأهيل الثاني ولليوم الثالث على التوالي وذلك على مضمار الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء ضمن المحطة الثامنة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، وأقيم صباح أمس سباق اشتمل على 11 شوطاً لفئة اللقايا و6 أشواط لفئة الجذاع ، جاءت نتائجها على النحو التالي.

الشوط الأول فئة اللقايا 5كم

توجت بالمركز الأول ثقه لهجن البشائر ومضمرها محمود بن مسلم الجنيبي، وجاءت في المركز الثاني الشاهينية للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن سلطان الغفيلي، وحصلت على المركز الثالث المسك لهجن البشائر ومضمرها حميد بن محمد الجحافي .

‎الشوط الثاني فئة اللقايا 5كم

ظفرت بالمركز الأول صعايب لمالكها سعيد بن سالم الجديلي، وجاءت في المركز الثاني الباهية لمالكها سالم بن عبدالله المحاربي، وحققت المركز الثالث نهب لمالكها سالم بن حميد الراشدي.

‎الشوط الثالث فئة اللقايا 5كم

جاءت أفعال في المركز الأول لمالكها ماجد بن علي الدرعي، وحصلت وهاجة على المركز الثاني لمالكها سعيد بن سالم الجديلي، وحلت ثالثا محبة لمالكها سيف بن سالم الحجري.

‎الشوط الرابع فئة اللقايا 5كم

فازت رجاوي بالمركز الأول لمالكها محمد بن علي الوهيبي، وجاءت الشامخة في المركز الثاني لمالكها الغفيق بن الصغير المالكي ، وحققت المركز الثالث سلهودة لمالكها إبراهيم بن سعيد الغفيلي.

‎الشوط الخامس فئة اللقايا 5كم

حققت النايفة المركز الأول لمالكها علي بن راشد العمري، وحصلت على المركز الثاني غرايب لمالكها محمد بن سعيد الجحافي ، أما المركز الثالث فكان من نصيب شقرا لمالكها محمد بن عامر المالكي.

‎الشوط السادس فئة اللقايا 5كم

توجت بالمركز الأول النصيب لمالكها راشد بن سعيد المخمري، وجاءت في المركز الثاني العنود لمالكها محمد بن عامر المالكي، وحققت وداع المركز الثالث لمالكها سالم بن سعيد الحجري.

‎الشوط السابع فئة اللقايا 5كم

توجت بالمركز الأول كيف لمالكها علي بن عامر البطيني، وجاءت في المركز الثاني البشائر لمالكها بدر بن غريب الجنيبي، وحصلت دمعة على المركز الثالث لمالكها راشد بن سعيد المخمري.

‎الشوط الثامن فئة اللقايا 5كم

ظفرت بالمركز الأول راهية لمالكها حمد بن محمد الوهيبي، وحصلت محنة على المركز الثاني لمالكها سليمان بن محمد القنوبي ، وحققت المركز الثالث عوايد لمالكها حمود بن عبدالله المحاربي .

الشوط التاسع فئة اللقايا 5كم

فازناصي بالمركز الأول لمالكه عدنان بن سليمان الرشيدي، وجاء مهدي ثانياً لمالكه سعيد بن الصغير المالكي، وحصل لهب على المركز الثالث لمالكه هلال بن عبدالله الجابري.

الشوط العاشرفئة اللقايا 5كم

توج جلمود بالمركز الأول لمالكه حمدان بن حميد الراشدي، وجاء في المركز الثاني مصدع لمالكه عثمان بن سليم الجحافي، واحتل المركز الثالث شاهين لمالكه هلال بن غدير المقبالي.

الشوط الحادي عشرفئة اللقايا 5كم

حقق متعب المركز الأول لمالكه عمير بن سلطان الهاشمي، وجاء الفايز ثانياً لمالكه عوض بن علي البلوشي، وحصل على المركز الثالث نساس لمالكه حمد بن سعيد المقبالي.

أشواط فئة الجذاع

الشوط الأول فئة الجذاع6كم

توج بالمركز الأول تحذير للهجانة السلطانية ومضمره علي المالكي، وجاء في المركز الثاني علاج لهجن البشائر ومضمره حميد بن محمد الجحافي، وحصلت على المركز الثالث ناصية للهجانة السلطانية ومضمرها سالم الغفيلي.

الشوط الثاني فئة الجذاع6كم

حققت غزوه المركز الأول لمالكها الغفيق بن الصغير المالكي، وحصلت على المركز الثاني سهام لمالكها عبدالله بن غديرالوهيبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب طرفايه لمالكها عبدالله بن سعيد المخمري.

الشوط الثالث فئة الجذاع6كم

ظفرت بالمركز الأول شقرا لمالكها سعيد بن حمد الجحافي، وحصلت مغثة على المركز الثاني لمالكها سيف بن بالحمدي الدرعي، وحققت المركز الثالث وهيله لمالكها سعيد بن الصغير المالكي.

الشوط الرابع فئة الجذاع6كم

توجت بالمركز الأول الشرقية لمالكها الغفيق بن الصغير المالكي، وجاءت في المركز الثاني أسياد لمالكها حميد بن حمد العمري، وحققت انهارعلى المركز الثالث لمالكها سعيد بن عامر المغيري.

الشوط الخامس فئة الجذاع6كم

فازوليف بالمركز الأول لمالكه مبارك بن حمد الجديلي، وجاء متباهي ثانياً لحمود بن حميد الحجري، وحصل مشهور على المركز الثالث لمالكه راشد بن سالم الجهوري.

الشوط السادس فئة الجذاع 6كم

توج مرحب بالمركز الأول لمالكه سعيد بن مبارك العمري، وجاء في المركز الثاني النادر لمالكه سليمان بن سعيد المالكي، واحتل المركز الثالث متعب لمالكه غاسي بن سالم المشايخي.