العوفي والعامري والرواحي جاهزون للمنافسة برالي قطر الدولي

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات والتي تستضيفها دولة قطر على مدى ثلاثه أيام بدءًا من يوم الغد حيث سيكون في مقدمة المشاركين ثلاثة من أبطال الراليات المحلية بقيادة عبدالله الرواحي وصيف بطولة العام الماضي مع ملاحه الأردني عطا الحمود، وكذلك السائق زكريا العوفي مع ملاحه عمار البلوشي بالإضافة للمتسابق زكريا العامري مع ملاحه محمد المزروعي .

وسوف ينطلق الرالي من منطقة كاتارا مساء غد الجمعة وستقام جميع مراحله في منطقة الخور، حيث ستستمتع الجماهير بمشاهدة المرحلة الاستعراضية في مجمع كاتارا ومن ثم سيتحول الاهتمام إلى باقي المراحل في الخور والتي تتكون من10 مراحل خاصة بالسرعة بالإضافة للمرحلة الاستعراضية .

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