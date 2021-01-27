اليوم .. انطلاق منافسات بطولة كأس جلالته للهوكي المؤجلة وثلاث مباريات في الافتتاح

بمشاركة 15 ناديا وسط إجراءات احترازية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي 2020 والتي تشهد مشاركة 15 ناديا قسمت على أربع مجموعات حسب موقعها الجغرافي بالمحافظات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية محافظة الباطنة وهي مجيس والسلام وصحار والسويق والمجموعة الثانية ضمت أندية محافظة ظفار وهي الاتحاد والنصر وظفار وصلالة أما أندية محافظتي مسقط والداخلية تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الثالثة اندية أهلي سداب والبشائر ونزوى ومسقط والمجموعة الرابعة السيب وبوشر وقريات.

وتقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية؛ ففي المجموعة الأولى ( محافظة الباطنة ) يلتقي مجيس مع صحار في الساعة الثالثة عصرا بمجمع صحار الرياضي وفي المجموعة الثانية ( محافظة ظفار ) يلعب الاتحاد مع ظفار في الساعة الرابعة عصرا بمجمع السعادة وفي المجموعة الثالثة لأندية محافظتي ( مسقط والداخلية ) يلتقي في المباراة الافتتاحية أهلي سداب مع نزوى في الساعة السابعة مساء بملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

اما مباريات المجموعة الرابعة لاندية محافظتي ( مسقط والداخلية ) تنطلق يوم السبت القادم من خلال اقامة مباراة واحدة تجمع السيب مع قريات في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وسوف تلعب مباريات الأدوار التمهيدية بنظام الدوري من دورين في كل مجموعة يتأهل بعدها الأول والثاني للأدوار النهائية التي ستقام في مسقط خلال الفترة من 18 فبراير حتى مطلع مارس القادمين وسيتم توزيع الأندية المتأهلة للأدوار النهائية على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية وتلعب دورا واحدا يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي وسيلعب المتأهلان بالدور نصف النهائي بنظام المقص بحيث يلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية ويخوض أول المجموعة الثانية لقاء نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى ليتأهل من خلالها الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة، فيما سيلعب الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الاتحاد العماني للهوكي بدأ في إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا -كوفيد ١٩ للأندية المشاركة في البطولة الغالية والبالغ عددها ١٥ ناديا بالاضافة الى اعضاء اللجنة الفنية للمباريات من حكام وقضاة ملاعب ومشرفين، كما قام بوضع العديد من الاجراءات الاحترازية الخاصة المنصوص عليها من قبل اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا .

سجل البطولة الغالية

وكانت النسخة الاولى للبطولة الغالية انطلقت في العام 1971 ونال شرف حمل أول كأس لها نادي عمان وكذلك فاز بالبطولة في أعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الأهلي و1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و1980 و1981 نادي النهضة و1982 و1983 و1984 نادي مطرح و1985 ونادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و1990 نادي سداب و1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و1999 نادي البستان و2000 و2001 نادي السيب و2002 نادي سداب و2003 نادي السيب و2004 نادي مسقط و2005 نادي أهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي أهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي أهلي سداب و2016 السيب و2017 النصر واهلي سداب عام 2018 والنصر عام 2019.