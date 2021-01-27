تشيلي تتقدم على الكونغو في الشوط الأول بكأس العالم لليد

انتهى الشوط الاول من مباراة الكونغو الديمقراطية وتشيلي لتحديد المركزين الـ 27 والـ 28 في بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد رجال "مصر 2021” بتقدم منتخب تشيلي على نظيره الكونغولي بنتيجة 13/18 . بدأ المنتخب الكونغولي التسجيل وبفضل تألق حارس مرماه جوردي جاكوبي الذي تصدى لهجمات تشيلي ، واصل المنتخب الكونغولي تقدمه حتى وصل بالنتيجة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الى 1/5 . بعدها بدأ منتخب تشيلي استعادة توازنه وتمكن من التعادل لأول مرة 7/7 في الدقيقة 11 من عمر اللقاء ثم تقدم المنتخب التشيلي بفارق هدف ثم يواصل تقدمه حتى يصل بالفارق إلى خمسة اهداف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء ، ليطلب فرانسيس توزولانا المدير الفني للكونغو وقت مستقطع لمحاولة تدارك الأمر، ولكن منتخب تشيلي يواصل التقدم حتى يصل بالفارق لسبعة أهداف 10/17 قبل ان يحاول المنتخب العودة الى اللقاء بإحراز ثلاثة أهداف متتالية، ولكن تشيلي يستطيع ان ينهي الشوط الاول بفارق خمسة أهداف. يقام اللقاء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ويديره تحكيميًا الطاقم التونسي المكون سمير كريشن وسمير مخلوف .

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