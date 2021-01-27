أكد جان لوك بويزين، كبير الموظفين في نادي سانت إيتيان ومدير التعاقدات، أنه لم يعد مسئولاً عن ملف مفاوضات النادي الفرنسي مع الزمالك، بخصوص التعاقد مع مصطفي محمد.
وقال "بويزين" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أنه لم يعد مسئولاً عن ملف التفاوض مع الزمالك.
وعلم "دوت الخليج" أن قرار إبعاد "بويزين" عن المفاوضات؛ بسبب فشله في إقناع مسئولي الزمالك ببيع مصطفي محمد، حتي بعد عرض مبلغ 5 ملايين دولار نقدًا.
وتم إسناد ملف التفاوض إلى "برنار كاييزو" نائب رئيس سانت إيتيان، بحسب ما علم "دوت الخليج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من سانت إيتيان لحسم صفقة مصطفى محمد| خاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.