قرار جديد من سانت إيتيان لحسم صفقة مصطفى محمد| خاص

أكد جان لوك بويزين، كبير الموظفين في نادي سانت إيتيان ومدير التعاقدات، أنه لم يعد مسئولاً عن ملف مفاوضات النادي الفرنسي مع الزمالك، بخصوص التعاقد مع مصطفي محمد.

وقال "بويزين" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أنه لم يعد مسئولاً عن ملف التفاوض مع الزمالك.

وعلم "دوت الخليج" أن قرار إبعاد "بويزين" عن المفاوضات؛ بسبب فشله في إقناع مسئولي الزمالك ببيع مصطفي محمد، حتي بعد عرض مبلغ 5 ملايين دولار نقدًا.

وتم إسناد ملف التفاوض إلى "برنار كاييزو" نائب رئيس سانت إيتيان، بحسب ما علم "دوت الخليج".