بعد الفوز على الكونغو.. تشيلي تحتل المركز 27 بمونديال اليد

حصد المنتخب التشيلي المركز الـ 27 في ترتيب المنتخبات المشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال "مصر 2021" ، وذلك عقب فوزه على نظيره الكونغولي بنتيجة 30/35 . وبهذه النتيجة يقبع المنتخب الكونغولي في المركز 28 .

بدأ المنتخب اللكونغولي اللقاء بالتسجيل وبفضل تألق حارس مرماه جوردي جاكوبي الذي تصدى لهجمات تشيلي ، واصل المنتخب الكونغولي تقدمه حتى وصل بالنتيجة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الى 1/5 . بعدها بدأ منتخب تشيلي استعادة توازنه وتمكن من التعادل لاول مرة 7/7 في الدقيقة 11 من عمر اللقاء ثم تقدم المنتخب التشيلي بفارق هدف ثم يواصل تقدمه حتى يصل بالفارق الى خمسة اهداف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء ، ليطلب فرانسيس توزولانا المدير الفني للكونغو وقت مستقطع لمحاولة تدارك الامر ، ولكن منتخب تشيلي يواصل التقدم حتى يصل بالفارق لسبعة اهداف 10/17 قبل ان يحاول المنتخب العودة الى اللقاء بإحراز ثلاثة اهداف متتالية ، ولكن تشيلي يستطيع ان ينهي الشوط الاول بفارق خمسة اهداف.

ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الكونغولي تقليص الفارق بإحرازه هدفين متتاليين نظرًا لاستغلاله القانون بزيادة العدد في الهجوم وترك المرمى خاليًا ، ولكن تلك المخاطرة مكنت فيليب باريتوس حارس مرمى تشيلي من احراز هدفين من مرماه في مرمى الكونغو الخالي ، ويواصل المنتخب التشيلي التقدم حتى يصل بالفارق الى عشرة اهداف في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ، ليطلب فرانسيس توزولانا المدير الفني للكونغو وقت مستقطع ، يعود بعده منتخب الكونغو ليقلص الفارق لسبعة اهداف لتصل النتيجة لـ 26/33 في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ، ليطلب ماتيو جارالدا المدير الفني لتشيلي وقتين مستقطعين خلال ثلاث دقائق لتوجيه لاعبيه للحفاظ على التقدم ، لتسير الدقائق المتبقية هدف لهدف حتى ينتهي اللقاء لصالح تشيلي بفارق خمسة اهداف.

وحصل آدم ناجاندو لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية

على لقب رجل المباراة.

أقيم اللقاء على صالة العاصمة الادارية الجديدة واداره تحكيميًا الطاقم التونسي المكون سمير كريشن وسمير مخلوف . وغاب عن اللقاء نجم الكونغو جاوتيير مفومبي هنري .

يذكر ان منتخب المنتخب الكونغولي شارك في المونديال لأول مرة وبعد هزيمته في الدور الاول من الارجنتين والدنمارك والبحرين ،وفِي مباريات كأس الرئيس استطاع الفوز على انجولا واعتبر فائزًا على الرأس الاخضر اعتباريًا بينما تلقى هزيمة من تونس . فيما تلقى منتخب تشيلي ثلاثة هزائم في الدور الاول من مصر والسويد ومقدونيا ، وفِي كأس الرئيس فاز على منتخبي كوريا والمغرب وخسر من النمسا .

جدير بالذكر ان منتخب الرأس الاخضر احتل المركز 32 عقب انسحابه ، بينما احتل المنتخب الكوري المركز 31 ، فيما يلعب المنتخبين المغربي والانجولي بعد قليل على المركزين الـ 29 والـ 30