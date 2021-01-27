نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة سيف النصر بطلة سكاي دايفنج: التدريب مع أبطال العالم ساعدني وأستعد للعالمية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سارة سيف النصر بطلة البول دايفنج، أنها حققت العديد من البطولات، المحلية والعربية، وتستعد للعالمية، موضحة أنا بدأت لعب البول دايفنج منذ عام 2000 ، بعدها بحوالي السنة بدأت لعب speedball حققت فيها بطولات أول جمهورية، أول عرب، أما عن الفلاي بورد منذ أكثر من 3 سنين بلعبها، والـ skydiving منذ أشهر، مضيفة أنها منذ أسبوع بدأت اللعب مع بطل العالم، كان شريكي.

وقالت سارة: تعلمت الرياضة في المدرسة التي كنت أدرس بها في أبوظبي، وأخذت الرخصة في دبي ومستمرة بها لظروف الإقامة، وعن هذه الرياضة أوضحت أنها رياضة ممتعة جدا لم تري مثلها، معقبة "لعبت حاجات كتير، لكن لا يوجد ما يوازي متعة الـ skydiving، اندفاع الادرينالين الشديد في كل مرة عند النزول من الطيارة أرغب في تكرار التجربة، ويمكن أن اقفز حوالي 7 او 8 مرات بدون أي ملل".

وعن مخاطرها تقول سارة إن مثلها مثل أي شيء، قيادة السيارات، وما إلي ذلك، كل شيء له مخاطره، وهناك قواعد و خطوات أمنه نمشي عليها، ولأخذ الرخصة توجد مدارس، وفي امتحانات والقفز مع موجهين أو مدربين، وبعدين نقفز لوحدنا وفي ارتفاعات مختلفة، الموضوع عبارة عن كورس مثل السواقة بنأخد خطوات معينة ويتم اختبارنا فيها، ومن يستطيع النجاح يأخذ الرخصة وهناك أكثر من رخصة، وأكثر من مرحلة، القفز فوق بناية وما إلي ذلك، وتمكنت من الحصول علي الرخصة الأولي وأحاول فيما بعدها.