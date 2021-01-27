نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحسم مصير أجايي من قائمة الأهلي بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، خلال نهائيات كأس العالم للأندية.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني، على استبعاد النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، من حساباته، بسبب عدم جاهزيته من الناحية الفنية بشكل كامل بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة.

وعانى أجايي خلال الأسابيع الماضية، من إصابة في الوتر الوحشي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، في نوفمبر الماضي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبلة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، في أولى مباريات المونديال يوم 4 فبراير المقبل.

ويواجه الفائز من تلك المواجهة، نظيره بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم 8 من نفس الشهر في نصف نهائي البطولة.