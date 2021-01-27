نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على اللجنة الفنية الجديدة بالإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تشكيل لجنة فنية جديدة لتولي أمور الفريق الأول خلال المرحلة القادمة.

و تتكون اللجنة الفنية الجديدة من علي أبو جريشة و عماد سليمان و مدحت الورداني، بينما سبق و أعلنت إدارة الدراويش عن تعيين أسامة خليل مديرًا رياضيًا للنادي .

و يأتي هذا في إطار عملية الإصلاح التي تقوم بها إدارة الدراويش لإعادة الأمور إلى نمسارها الصحيح داخل قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشدة خلال الآونة الأخيرة .

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز .