فاز فريق سيمبا التنزاني علي الهلال السوداني بـ4 أهداف مقابل هدف، في البطولة الودية التي يستضيفها نادي سيمبا. وافتتح بواليا التسجيل لـ"سيمبا" في الدقيقة 39، قبل أن يعادل سليم النتيجة للهلال في الدقيقة 44. وأحرز شيكواندي الهدف الثاني لسيمبا في الدقيقة 72، أعقبه موريسون بهدفين في الدقيقتين 87، 90 ليحقق سيمبا انتصاره الأول في البطولة. ويتواجد سيمبا رفقة الاهلي والمريخ السوداني وفيتا كلوب في مجموعة واحدة في دوري أبطال أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأهلي.. سيمبا يفوز على الهلال برباعية استعدادا لدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.