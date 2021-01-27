وأكد طارق مصطفي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن مصطفي محمد لديه اصرار على خوض تجربه الاحتراف في الوقت الحالي, مشيرا الى ان اللاعب "حط الاحتراف في دماغه" بالاضافة لطموحه الكبير في تحقيق انجازات مميزه حال احترف في الخارج.
وأضاف أن مصطفي محمد يسعى لان يصبح واحدا من افضل النجوم المصريين المحترفين في الخارج, مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، موضحا أن طموح وامكانيات نجم الزمالك، ستصب في مصلحة المنتخب الاول في النهاية.
اما عن نصيحته لـ محمد اوناجم نجم الزمالك فأكد أن اللاعب مر بحاله نفسية سيئه خلال الفترة الماضية؛ لعدم مشاركته مع الفريق، ولكنه نصحه بالصبر، وان يبذل قصاري جهده حتي يعود للمشاركة اساسيا مع الفريق.
ونوه بأن اوناجم تلقي عرضا من نهضة بركان المغربي، ولكن الادارة رفضت، لافتا الى انه تحدث مع مسؤولي الزمالك بشان مساعدة اللاعب حتي يعود لمستواه السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب المنتخب يكشف عن نصيحته لـ أوناجم.. ورأيه في احتراف مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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