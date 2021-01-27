نجم سيراميكا ينتقل لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة

في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين مع جماهير الإسماعيلي بصفة عامة، ومجلس إدارة النادي، بقيادة المهندس إبراهيم عثمان بصفة خاصة، اتفق الناديان على اعارة محمد حسن، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي آخر يناير الجاري.

يذكر أن محمد حسن، سيدعم خط وسط الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار الصفقات التي يجريها مجلس الإدارة، لاعادة الفريق لمكانته الطبيعية التي تليق بجماهيريته واسمه الكبير.