بيان عاجل من الأهلي.. النادي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا، ظهر اليوم، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تطالب فيه بالتحقيق فيما يلي:

1- تكرار الأخطاء القانونية من الحكام والتي أهدرت حقوقًا مشروعة لفريق الأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات.

2- اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفًا صحيحًا للأهلي، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة سابقة للفريقين في كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلي، واعترف بها واعتذر عنها في وسائل الإعلام.

3- عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح النادي في بيانه، أن طلباته جاءت بعد تكرار الأخطاء الفجة للحكام سواء حكام الساحة أو الـ«var» في مباريات الأهلي، وهي الأخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خسارة الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام إدارة النادي بمخاطبة اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري، لتدارك هذه الأخطاء بعيدًا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر، بداية من مباراة مصر المقاصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا، وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي، ثم عدم احتساب ثلاث ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباريات وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. وكان آخر الأخطاء التحكيمية ما جرى في مباراة أمس أمام بيراميدز بإلغاء الحكم هدفًا صحيحًا لمهاجم الفريق والتر بواليا، بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف.

وأكدت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية، وتحقق العدالة للجميع.