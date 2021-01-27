محافظ الوادي الجديد يفتتح معرضا لأعضاء الزمالك بمقر النادي

حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الحضور لمقر نادي الزمالك اليوم؛ لافتتاح معرض لمنتجات الوادي الجديد، بمقر النادي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير السلع المختلفة ومساعدة الأسر المنتجة، وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم وفي إطار النشاطات والخدمات التي يقدمها مجلس الإدارة للأعضاء.

استقبله المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس النادي، واصطحب محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية داخل مقر النادي رفقة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي.

ثم أقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي مؤتمرا بحضور المحافظ واللجنة المكلفة بإدارة النادي اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس النادي، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، بجانب اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية، والدكتور عاطف النمر نائب المدير التنفيذي للشئون الرياضية بالنادي، والمستشار السيد عزت رئيس اللجنة القانونية، والدكتور حسين السمري، والدكتور يحيى حلمي وإبراهيم عبدالله أعضاء المكتب التنفيذي بالنادي، بجانب الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية.

كما حضر من نجوم النادي القدامى فاروق جعفر ومحمود الخواجة وغانم سلطان وعادل المأمور وهشام يكن ونادر السيد .

وخلال المؤتمر وافق المحافظ على طلب من إدارة الزمالك بتوفير فندق لأعضاء نادي الزمالك في أفضل مكان بمحافظة الوادي الجديد.

كما أعرب محافظ الوادي الجديد عن سعادته باستجابة الزمالك لإقامة المعرض بمقر النادي لخدمة الأعضاء، مشددا على تطبيق خصم 20% على كل منتجات الوادي الجديد بالمعرض من تمور وسجاد وخزف وفخار وغيرها، متمنيا أن يقام المعرض في كل أندية مصر الفترة القادمة .