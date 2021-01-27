الشوط الأول .. تقدم أنجولا على المغرب 14 /13 في مونديال اليد

انتهت أحداث الشوط الأول بين المغرب وانجولا بتقدم الاخير بنتيجة 14 /13 في المباراة التي جمعتهما اليوم علي صالة د. حسن مصطفي بمدينة 6 اكتوبر ضمن منافسات تحديد المركز الـ 29 لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتي 31يناير.

تجدر الاشارة إلي أن كاب فيردي احتل المركز الاخير عقب انسحابه من البطولة.

شهد الشوط الاول ندية بين المنتخبين لكن لاعبي انجولا سيطروا على معظم مجريات اللعب.